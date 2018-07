Benefizkonzert

„Lieder des Lebens“ erklingen in der Kirche

Benefizkonzert Chöre singen für die Lebenshilfe

Weilburg Die Kantorei der Schlosskirche Weilburg und der Männerchor „Cäcilia“ Lindenholzhausen gestalten am Sonntag, 21. Oktober, unter dem Motto „Lieder des Lebens“ ein Benefizkonzert zugunsten der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg. Dieses beginnt um 17 Uhr in der Schlosskirche in Weilburg.

