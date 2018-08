Kurs

„Malen am Donnerstag“

Bildung Kursus der Gemeinde „St. Nikolaus“

Selters-Haintchen Die Kirchengemeinde „St. Nikolaus“ Haintchen bietet den Kursus „Malen am Donnerstag“ für Anfänger und Erfahrene an. Die Kursabende finden am 6. und 20. September, 4. und 18. Oktober sowie 1., 15. und 29. November jeweils von 18.15 bis 20.15 Uhr im katholischen Pfarrheim statt. Die Kosten liegen zwischen 105 und 135 Euro. Die Leitung hat Conni Oestreich. Am 16. August findet von 18.15 bis 20.15 Uhr ein Schnupperabend statt. Die Kosten dafür betragen 15 Euro.

