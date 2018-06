Veranstaltung

„Musik im Park“ statt reguläre Chorprobe

Unterhaltung Quartettverein Villmar lädt alle ein

Villmar Anstatt zur letzten Chorprobe vor den Sommerferien lädt der Quartettverein Villmar auch in diesem Jahr wieder zu „Musik im Park“ ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 19. Juni, um 18 Uhr im Pfarrgarten in Villmar statt. Für Unterhaltung sorgt der Gemischte Chor vom Quartettverein unter der Leitung von Jürgen Fassbender, sowie der MGV Eintracht 1867 Oberbrechen mit ihrem Dirigenten Maximilian Schmitt.

