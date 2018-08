„Nett sein kostet schließlich nichts“

Feierstunde Johann-Christian-Senckenberg-Schule seit zehn Jahren integrierte Gesamtschule

Runkel Mit einer Feierstunde ist am Montag die Festwoche an der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel eingeleitet worden. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der integrierten Gesamtschule Runkel/Villmar.

Copyright © mittelhessen.de 2018