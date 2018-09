Kirche

„Reis-Tag“ erfreut Indien

Kirche Am 22. September in Rohnstadt feiern

Weilmünster-Rohnstadt Am Samstag, 22. September, wird in Rohnstadt der „Reis-Tag“ gefeiert. Um 17 Uhr beginnt in der evangelischen Kirche ein Gottesdienst. In diesem wird über eine Schule für behinderte Kinder in Indien berichtet.

