Travestieshow

„Sahnestücke Deluxe“ erleben

Limburg Am Samstag, 12. Mai, präsentieren die beiden Travestie-Torpedos „Ham & Egg“ auf der Kleinkunstbühne in der Stadthalle in Limburg ihr aktuelles Programm „Sahnestücke Deluxe – Das Beste aus über 20 Jahren Travestie“.

Copyright © mittelhessen.de 2018