Humor

„Schon wieder Weihnachten“

Dornburg-Frickhofen Am Samstag, 8. Dezember, beginnt um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum in Frickhofen eine satirisch-humorvolle Veranstaltung mit Christiane Mörsel-Zimmermann. Das Motto lautet „Hilfe, schon wieder Weihnachten“. Am Klavier begleitet Manuel Schmidle. Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Frickhofen. Eintritt: zehn Euro.

