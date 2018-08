Polizei

15-Jähriger wird ausgeraubt

Runkel Ein 15-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis ist am Freitagabend mit vier flüchtig Bekannten unterwegs, als diese unvermittelt Messer zücken und die Herausgabe der Umhängetasche fordern. Als der Jugendliche dies verweigerte, wurde ihm die Tasche weggenommen und die Gruppe entfernte sich in Richtung Runkeler Bahnhof. Ereignet hat sich der Vorfall laut Polizei am Freitag gegen 18.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Runkel in Verlängerung des Radwegs Richtung Villmar.

