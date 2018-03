23-jährige Fiat-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Verkehr Land Rover schiebt Fiat noch auf Opel

Weilburg Die 23-jährige Fahrerin eines Fiat ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag in der Limburger Straße in Weilburg leicht verletzt worden.

