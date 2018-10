Reformation

501. Jahrestag wird gefeiert

Hünfelden-Heringen/Beselich-Heckholzhausen Mit einer musikalischen Andacht am Mittwoch, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Heringen und am Samstag, 3. November, ab 18 Uhr in Heckholzhausen erinnert Dekanatskantor Harald Opitz an den 501. Jahrestag des Beginns der Reformation. Es erklingen Kantaten von Johann Sebastian Bach und Harald Opitz, aufgeführt von Solisten, Chor und Orchester.

Copyright © mittelhessen.de 2018