Polizei

59-Jähriger geschlagen

Hadamar Ein 59-jähriger Mann hat am Montag bei der Limburger Polizei angezeigt, bereits am frühen Sonntagmorgen von einem Unbekannten brutal niedergeschlagen worden zu sein. Der Geschädigte verließ gegen 2 Uhr eine Gaststätte in der Straße „Neue Chaussee“ und war gerade dabei, eine Treppe herunter zu gehen, als er von der männlichen Person unvermittelt einen Schlag ins Gesicht erhielt. Dieser war so heftig, dass der 59-Jährige die Besinnung verlor. Als er wieder zu sich kam, nahm er an seinem Körper weitere Verletzungen war, die davon stammen könnten, dass ihn der Täter am Boden liegend weiter getreten hat.

