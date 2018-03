61 Flüchtlinge betreut

Soziales Schmidt informiert über den Stand

Löhnberg 61 Asylbewerber sind derzeit in den Unterkünften in Löhnberg untergebracht. Darüber informierte Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) die Gemeindevertreter in der jüngsten Sitzung. Maximal können in den von der Kommune angekauften und hergerichteten Häusern 90 Flüchtlinge unterkommen. Zudem gibt es zwei private Gemeinschaftsunterkünfte, die dritte ist geschlossen worden. Einige Flüchtlinge leben auch in Mietwohnungen.

