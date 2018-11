Polizei

81-Jähriger schwer verletzt

Dornburg-Thalheim Am Samstagvormittag gegen 10.10 Uhr ist es an der Kreuzung der Landstraße 3046/L 3278 zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei befuhr ein 45-Jähriger mit einem Fiat Transporter die L3046 aus Frickhofen kommend in Richtung Niederzeuzheim. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der L3046 aus Thalheim kommend und wollte nach links in Richtung Frickhofen abbiegen. Dort missachtete er die Vorfahrt des Transporters, es kam zum Zusammenstoß. Nach Angaben von Unfallzeugen und Ersthelfern herrschte an der Unfallstelle dichter Nebel, so dass eine Sichtbehinderung des Unfallverursachers nicht ausgeschlossen werden kann.

Copyright © mittelhessen.de 2018