Abfahrt wird gesperrt

Verkehr Merenberg-West/Allendorf an der B 49

Merenberg Wegen Fahrbahninstandsetzungen an der Anschlussstelle Merenberg-West/Allendorf der Bundesstraße 49 ist vom heutigen Dienstag, 10. Juli, bis voraussichtlich Donnerstag, 12. Juli, diese Anschlussstelle in Fahrtrichtung Gießen/Wetzlar gesperrt. Gesperrt ist dabei sowohl die Abfahrt aus Richtung Limburg kommend als auch die Auffahrt in Fahrtrichtung Gießen.

