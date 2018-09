Runkel-Ennerich Der Heimat- und Verschönerungsverein Ennerich veranstaltet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, seinen Weihnachtsmarkt. Los geht es am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Am Sonntag kommt um 17 Uhr der Nikolaus und (...)