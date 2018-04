Alfa wird beschädigt

Weilmünster-Wolfenhausen Am Montagnachmittag ist am Sportplatz von Wolfenhausen zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 12 Uhr parkte der Fahrer eines weißen Alfa Romeo „Guiletta“ sein Auto auf dem Parkplatz des Sportplatzes. Als er gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit durch einen anderen Fahrer ein Schaden an dem Alfa im Bereich der Beifahrertür verursacht wurde. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt.

