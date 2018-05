Attraktion

Altmetall geht auf Tour

Technik Weiltal-Taunus-Classic am Samstag

Weilburg Die Weiltal-Taunus-Classic am Samstag, 26. Mai, ist eine Ausfahrt für Old- und Youngtimer-Fahrzeuge bis Baujahr 1993, unterteilt in eine sportliche und touristische Motorsportveranstaltung mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Die Veranstaltung dient nicht der Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten.

