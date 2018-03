Verkehr

Anhänger trifft auf Hauswand

Weilmünster-Laimbach In der Nacht zum Mittwoch ist in der Grauensteinstraße in Laimbach ein bisher unbekannter Lastwagen in Richtung B 456 gefahren. Sein Auflieger hat in einer Linkskurve eine Hauswand gestreift und so einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

