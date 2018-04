Beruf

Anmelden für den „Girls’Day“

Limburg-Weilburg Am Donnerstag, 26. April, ist der nächste bundesweite „Girls’Day-Mädchen-Zukunftstag“. Dieser ermöglicht wertvolle Einblicke in Technik, IT, Naturwissenschaften und Handwerk.

Copyright © mittelhessen.de 2018