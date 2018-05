Mahlzeit

Anmelden für den Mittagstisch

Villmar-Seelbach Am Mittwoch, 9. Mai, beginnt um 13 Uhr der nächste Mittagstisch in der Seelbachtalhalle in Seelbach. Es gibt Hacksteak mit Kartoffeln und Salat sowie Rührei, Spinat und Kartoffeln. Zu beiden Gerichten gibt es ein Dessert sowie später Kaffee und Kuchen.

