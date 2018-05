Familie

Anregungen für Eltern

Hadamar An den nächsten beiden Donnerstagen, 17. und 24. Mai, bietet die katholische Familienbildungsstätte von 20 bis 22.15 Uhr in Hadamar einen Geschwisterkursus an. Eltern bekommen Anregungen, wie sie bei Geschwisterstreit reagieren und Konflikte entschärfen können. Der Kursus will Eltern helfen, ihre Kinder ermutigend, respektvoll, konsequent und verständnisvoll zu begleiten.

Copyright © mittelhessen.de 2018