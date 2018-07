Unfall

Audi fährt Hyundai auf

Weilburg In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Frankfurter Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizei befuhren ein 41-jähriger Mann in einem Hyundai und ein 22-Jähriger in einem Audi die Frankfurter Straße aus Richtung Ortsmitte kommend, als der Hyundai-Fahrer wegen eines über die Fahrbahn laufenden Eichhörnchens stark abbremste.

Copyright © mittelhessen.de 2018