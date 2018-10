Vortrag

Auf der Erfolgswelle

Vortrag Weltklasseschwimmer Lurz referiert

Weilburg Unter dem Motto „Auf der Erfolgswelle schwimmen“ steht ein Vortrag, den Thomas Lurz am Donnerstag, 18. Oktober, ab 18 Uhr in der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg auf Einladung des Hessencampus Limburg-Weilburg hält.

