Aufbrecher schlagen zu

Bad Camberg In der Nacht zum Donnerstag haben Autoaufbrecher in der Straße Im Gründchen in Bad Camberg zugeschlagen. Bisher wurden der Polizei zwei Fälle gemeldet, in denen Unbekannte die Scheibe eines grauen Daimler sowie eines blauen Renault Megane einschlugen.

