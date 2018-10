Job

Ausbilder wollen sich vorstellen

Limburg Die Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung ermöglicht am 2. November Unternehmen, Arbeitsmarktpartnern sowie Kooperationspartnern, von 10 bis 14 Uhr in ihren Räumlichkeiten in Limburg einen Blick hinter die Kulissen der GAB zu werfen.

