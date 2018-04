KORREKTUR

Aussage zu Bischof ergänzt

LIMBURG In unserem Artikel „Vom Handwerker zum Seelenheiler“ am Sonntag haben wir ein Zitat von Bernd Faßbender wiedergegeben: „Auf Tebartz-van Elst lasse ich nichts kommen.“ Diese Aussage war so auch im Gespräch mit dem TAGEBLATT gefallen.

