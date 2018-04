Auto beschädigt Wand

Verkehr Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Villmar-Aumenau Am Sockel einer Hauswand ist der Putz in einer Höhe von etwa 1,50 Meter durch ein Fahrzeug beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 1000 Euro liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Geschehen sein soll der Unfall in der Seelbacher Straße, Ecke Falkenbacher Straße in Aumenau am Donnerstag zwischen 12 und 21 Uhr.

