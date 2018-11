Straftat

Autoaufbrecher schlagen zu

Limburg Gleich mehrmals haben Autoaufbrecher im Laufe des Wochenendes in Limburg zugeschlagen. Zwischen Freitag und Sonntag hatten es die unbekannten Täter in der Weserstraße auf einen weißen Citroën Berlingo und am Sonntagabend in der Straße „Auf dem Schafsberg“ in dem Parkhaus des Krankenhauses auf einen grauen Chrysler abgesehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018