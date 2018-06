Polizei

Autoaufbrecher stehlen

Limburg In der Nacht zum Freitag haben Autoaufbrecher in Limburg ihr Unwesen getrieben. Bisher wurden bei der Polizei zwei Fälle angezeigt, in denen die Täter eine Scheibe der Autos beschädigten. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter dann in beiden Fällen an die zurückgelassene Geldbörse im Auto. Abgesehen hatten es die Autoaufbrecher in der Straße am „Alten Hof“ auf einen blauen BMW und in der Herderstraße auf einen blauen Dacia Logan.

Copyright © mittelhessen.de 2018