Polizei

Autofahrer hat keinen „Lappen“

Weilburg In der Nacht zum Mittwoch ist ein 46-jähriger Autofahrer in der Johann-Ernst-Straße in Weilburg ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in eine Verkehrskontrolle geraten.

Copyright © mittelhessen.de 2018