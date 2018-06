Unfallflucht

Autofahrer hinterlässt Schaden

Bad Camberg Wie die Polizei mitteilt, hat sich in Bad Camberg ein unbekannter Autofahrer unerlaubt von einer Unfallstelle entfernt. Der Vorfall ereignete sich am Montag auf dem Parkplatz „Am Sportzentrum“ in der Pommernstraße.

Copyright © mittelhessen.de 2018