Polizei

Autoknacker scheitern

Limburg Am Donnerstagnachmittag haben Autoaufbrecher in einem Parkhaus in der Grabenstraße vergeblich versucht, einen roten Jaguar aufzubrechen. Das Fahrzeug stand zwischen 15.50 und 17.35 Uhr auf einer dortigen Parkfläche, als die Unbekannten versuchten, die Fahrertür aufzuhebeln. Im Anschluss ergriffen sie unerkannt die Flucht.

