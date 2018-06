Polizei

Autoscheibe eingeschlagen

Limburg Autoaufbrecher waren in der Nacht zum Dienstag in der Sauerlandstraße in Limburg unterwegs. Die Täter schlugen die Scheibe eines grauen Audi A6 ein und entwendeten eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse.

