Autoscheibe eingeschlagen

Limburg Unbekannte Täter haben am späten Donnerstagnachmittag die Scheibe eines in einem Parkhaus in der Werner-Senger-Straße abgestellten Renault eingeschlagen. Aus dem Auto stahlen sie Diebesgut im Wert von 1000 Euro und entfernten sich nach der Tat unbemerkt.

Copyright © mittelhessen.de 2018