Polizei

BMW und VW beschädigt

Weilburg Im Fall einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Weilburg. Das teilten die Beamten mit. Demnach ist am Freitag in der Zeit von 7.45 Uhr bis 16.40 Uhr bei einem Autohändler an der Frankfurter Straße ein weißer BMW X3, der auf dem Gelände der dortigen BMW-Niederlassung abgestellt war, vorne links angefahren und beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter (0 64 71) 93 80 60.

