BMW verschwindet

Polizei Schwarzes Auto in Limburg gestohlen

Limburg Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte in der Straße Am Renngraben in Limburg einen geparkten 1er BMW entwendet. Der schwarze Wagen mit dem Kennzeichen LM-CK 840 stand auf einem Schotterparkplatz in Verlängerung der Straße Am Renngraben.

