Ausflug

Bad Münstereifel sehen

Freizeit „St. Matthias“ bietet Tagesausflug

Villmar Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung „St. Matthias“ Villmar unternimmt am Mittwoch, 11. Juli, einen Tagesausflug nach Bad Münstereifel. Abfahrt ist um 8 Uhr an den Haltestellen am Friedhof und am alten Schulhof. Die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant. Der Fahrpreis beträgt für Mitglieder 13 Euro. Nichtmitglieder zahlen 16 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018