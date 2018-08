Polizei

Badegast ist ohne Tasche

Selters-Niederselters Die Erfahrung, dass man Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt in einem Schwimmbad liegen lässt, hat ein 26-jähriger Mann am Sonntagnachmittag im Freibad in Niederselters gemacht.

