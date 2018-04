Bahnübergang gesperrt

Verkehr Bauarbeiten in der Koblenzer Straße

Limburg-Staffel Der Bahnübergang in der Koblenzer Straße in Staffel wird von der Bahn AG in der Zeit von Dienstag, 3. April, 8 Uhr, bis Sonntag, 8. April, 20 Uhr, gesperrt. Das hat das Ordnungsamt der Stadt Limburg mitgeteilt.

Copyright © mittelhessen.de 2018