Familie

Basar für die Kinder

Waldbrunn-Hintermeilingen Die Elterninitiative „Taba.luga“ Hintermeilingen veranstaltet am Sonntag, 9. September, von 10 bis 11.30 Uhr einen Herbst-Winterbasar in der Mehrzweckhalle. Der Erlös wird für einen wohltätigen Zweck gespendet. Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist ab 9.30 Uhr. Annahme ist am Samstag, 8. September, von 14 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle.

