Merenberg Am Samstag, 17. März, findet von 15 bis 17 Uhr ein Basar in der Sporthalle in Merenberg statt. Einlass für Schwangere ist ab 14.30 Uhr. Es gibt auch Kaffee und Kuchen.

