Sitzung

Bauprojektesind Thema

Weilburg Bei der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Energie und Verkehr der Stadt Weilburg am Mittwoch, 25. April, ab 19 Uhr geht es wieder einmal um die geplanten Bauprojekte in der Weilburger Adolfstraße. Die Ausschussmitglieder werden zum zweiten Mal über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Über dem Postplatz“ für das Wohnprojekt der Kreissparkasse Weilburg reden. Zum ersten Mal beschäftigen sich die Mandatsträger ausführlicher mit den Plänen des zweiten potenziellen Investors in der Ecke – der Idsteiner Firma Dietmar Bücher.

Copyright © mittelhessen.de 2018