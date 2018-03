Beim Ausparken Auto gerammt

Limburg Die Polizei in Limburg sucht einen Autofahrer, der am Freitag zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Bischofsplatz einen Unfall verursacht haben soll. Aufgrund der Spurenlage sei davon auszugehen, dass der Verursacher von einem von drei markierten Parkplätzen in der Zufahrt Bischofsplatz (unmittelbar hinter der Einmündung zur Frankfurter Straße/Grabenstraße) vermutlich rückwärts ausparkte und dabei mit der Beifahrerseite die Fahrerseite des rechts von ihm stehenden Autos beschädigte. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

