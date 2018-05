Sprechtag

Beratung für Gründer

Limburg Gründer und Unternehmer können sich am Montag, 4. Juni, ab 14 Uhr kostenfrei in Einzelgesprächen in der Industrie- und Handelskammer in Limburg beraten lassen. Für die Gespräche stehen Experten der WIBank Hessen, der IHK Limburg, der HWK Wiesbaden, des RKW Hessen und der Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez zur Verfügung.

