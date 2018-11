Advent

Besondere Führungen

Limburg Unter dem Motto „Adventszauber“ bieten die Limburger Altstadtführer des Verschönerungsvereins Sonderstadtführungen durch die Altstadt an. Auf dem Christkindlmarkt warten Verkostungen. Diese rund zwei Stunden dauernden Altstadtführungen mit dem besonderen Flair gibt es samstags am 1., 8. und 15. Dezember. Start ist jeweils um 17 Uhr an der Stadtkirche auf dem Bischofsplatz. Die Teilnahme kostet 18 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018