Wettbewerb

Besser Radfahren

Limburg Im Zuge des Bundeswettbewerbs „Klimaschutz durch Radverkehr“ werden Projekte zur Verbesserung der Radverkehrssituation gefördert. Ziel ist es, neben der Einsparung von Treibhausgasemissionen auch einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität zu leisten sowie durch Vorbildcharakter bundesweit zur Nachahmung anzuregen. Der Landkreis Limburg-Weilburg plant die Teilnahme an diesem Bundeswettbewerb. Am Mittwoch, 14. März, wird ab 18 Uhr in der Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg ausgewählt, welche Vorschläge als konkrete, umsetzbare Projekte in den Bundeswettbewerb eingereicht werden.

