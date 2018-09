Polizei

Betrüger sind erfolglos

Weilburg Am Dienstag haben Betrüger am Telefon versucht, mehrere ältere Personen aus Weilburg hinters Licht zu führen. Dabei machten sich die Täter den sogenannten „Enkeltrick“ zunutze, bei dem sie sich als angebliche Familienangehörige der Angerufenen ausgeben und aufgrund einer finanziellen Notlage an die Hilfsbereitschaft der Verwandten appellieren, teilte die Polizei mit. Die Täter gäben beispielsweise an, bei einem Notar wegen eines Immobilienkaufes zu sitzen und dringend einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Zehntausend Euro als Anzahlung zu benötigen. Die Polizei rät deshalb: Niemals Geld an Fremde Personen geben.

