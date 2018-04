Bio-Gemüse für die Familie angebaut

JUBILÄUM Ruth Achtner feiert heute ihren 90. Geburtstag / 20 Jahre als Küsterin tätig gewesen

Löhnberg Sie feiert heute ihren 90. Geburtstag: Geboren wurde Ruth Achtner am 8. Januar 1928 in Wildstein (Kreis Eger) in Böhmen. Heute gehört ihr Geburtsort zur Tschechischen Republik.

Copyright © mittelhessen.de 2018