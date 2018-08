Kirche

Bischof schreibt den Erstklässlern

Limburg Die Erstklässler im Bistum Limburg bekommen besondere Post. Mit einer Karte in Form eines Kreuzes und einem Brief an die Eltern heißt Bischof Georg Bätzing darin die ABC-Schützen im katholischen Religionsunterricht willkommen.

Copyright © mittelhessen.de 2018