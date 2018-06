Konzert

Blasorchester spielt auf

Weilburg Nach dem gelungenen Auftakt der Brunnenkonzertreihe des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg im Rahmen des Weinfestes in Weilburg steht das nächste Brunnenkonzert an. Am Sonntag, 10. Juni, nimmt das Blasorchester der Feuerwehr Winkels das Publikum mit auf eine musikalische Reise.

